Manisa'daki kaçak ve sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 266 litre sahte ve kaçak içki ile etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Kaçakçılık Büro Grup Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen bir iş yeri ile depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramada 240 litre kaçak şarap, farklı markalara ait 20 litre sahte içki, 5 litre etil alkol, 13 kutu cinsel içerikli içecek, 14 kutu içki aroması ve 16 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

