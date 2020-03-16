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Manisa'daki motosiklet kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk öldü

MANİSA HABERLERİ  | 16.03.2020 00:03 | Son Güncelleme

Manisa'daki motosiklet kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula İlçesinde otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 13 Mart Cuma günü A.G.D. (45) yönetimindeki otomobil, Kula-Salihli kara yolu Kavacık Mahallesi Kavşağı'nda, Şerif Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı sepetli motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Ağırbaş, kaza yerinde, eşi Nezire Nazlı (25) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden çiftin çocukları Huriye Nisa (3) ve Ramazan Ağırbaş (6) ise ağır yaralandı. Çocuklardan Ramazan Ağırbaş da bugün hayatını kaybetti.

Yoğun bakımdaki Huriye Nisa Ağırbaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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6 yaşındaki çocuk öldü Kula Trafik Kazası

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