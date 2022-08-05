Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemil Şanlı'nın (28) kullandığı 48 N 1963 plakalı otomobil, Güney Mahallesi girişinde karşı yönden gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 45 FD 347 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası her iki otomobil yoldan çıkarak savruldu.

Kazada, sürücü Şanlı'nın yanı sıra aynı araçtaki Mahmut Özdemir (58), Şefika Özdemir (75), Nazime Aygumürler (41) ve Fevzi Dalmış (43) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtığı iddia edilen 45 FD 347 plakalı araç sürücüsünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

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