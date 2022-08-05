YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

05.08.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Manisa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemil Şanlı'nın (28) kullandığı 48 N 1963 plakalı otomobil, Güney Mahallesi girişinde karşı yönden gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 45 FD 347 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası her iki otomobil yoldan çıkarak savruldu.

Kazada, sürücü Şanlı'nın yanı sıra aynı araçtaki Mahmut Özdemir (58), Şefika Özdemir (75), Nazime Aygumürler (41) ve Fevzi Dalmış (43) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtığı iddia edilen 45 FD 347 plakalı araç sürücüsünün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Manisa'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yolundaki leylekler Manisa'da görüntülendiGöç yolundaki leylekler Manisa'da görüntülendi
Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkilediEskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kestiBahşiş almak için iş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa Turgutlu

Manisa Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:34
Sabah
06:10
Öğle
13:21
İkindi
17:10
Akşam
20:22
Yatsı
21:51
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.