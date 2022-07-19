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Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı

19.07.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin ekip otosuna arkadan çarpması sonucu 5'i polis 6 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Bulvarı'ndaki eski garaj önünde, S.Y. (24) idaresindeki 45 RM 850 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden trafik polis otosuna arkadan çarptı.

Kazada sürücü S.Y. ile 5 polis yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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