Manisa'daki trafik kazasında 5'i polis 6 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin ekip otosuna arkadan çarpması sonucu 5'i polis 6 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Bulvarı'ndaki eski garaj önünde, S.Y. (24) idaresindeki 45 RM 850 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden trafik polis otosuna arkadan çarptı.

Kazada sürücü S.Y. ile 5 polis yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz