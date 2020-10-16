YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisalı üreticilere sera desteği

Manisalı üreticilere sera desteği

MANİSA HABERLERİ  | 16.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından seracılığın geliştirilmesi projesi kapsamında Gördes’te yüzde 75 hibe destekli olarak 21 sera kurulumu gerçekleştirilecek.Kırsal kalkınmanın sağlanması adına gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Örtü Altı Yetiştiriciliğinin (Seracılık) geliştirilmesi projesi desteklemelerini sürdürüyor.

Manisalı üreticilere sera desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından seracılığın geliştirilmesi projesi kapsamında Gördes’te yüzde 75 hibe destekli olarak 21 sera kurulumu gerçekleştirilecek.
Kırsal kalkınmanın sağlanması adına gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Örtü Altı Yetiştiriciliğinin (Seracılık) geliştirilmesi projesi desteklemelerini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen örtü altı yetiştiriciliği projesi kapsamında 2016 yılında 100, 2017 yılında ise 120 adet sera üreticilere teslim edildi. 2020 yılı içerisinde ise 100 adet sera tesliminin yapılması planlanarak toplamda 320 adet seranın Manisalı üreticilere kazandırılması planlanıyor.
Kurulumu yapılacak seraların 400 metrekare, 36 ay dayanımlı örtü naylonlu, 4,2 metre tepe yüksekliğine sahip ve her iki yanda manuel sarma redüktörü havalandırma olacak şekilde kurulumların yapılacağını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Daire başkanlığımız olarak 100 adet sera kurulumları devam ederken, 2. Etap olarak planlanan bir diğer 100 adet sera projesi için başvurular toplanmaktadır. Belediyemiz olarak yüzde 75 hibeli seraların yüzde 25 üretici katkı payını üreticilerimiz 2 taksit olarak ödeyeceklerdir. En kısa zamanda seraların anahtar teslimleri tamamlanarak üreticilere teslim edilip üretime başlanması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Daire Başkanı Yılmaz Usta, Kırkağaç’ta da sera temel atma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Manisa Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
13:01
İkindi
16:07
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Elmas Eczanesi
Akhisar
Yiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yenilenen sulama tesisine büyükşehirden destek
Yenilenen sulama tesisine büyükşehirden destek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı
Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı
Manisa'da 'bir Psikolog Bir Pedagog' Semineri
Manisa'da 'bir Psikolog Bir Pedagog' Semineri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.