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Manisa’nın girişi daha da yeşil olacak

MANİSA HABERLERİ  | 29.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentteki mevcut yeşil alanı arttırmak ve kente estetik bir görünüm kazandırmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentteki mevcut yeşil alanı arttırmak ve kente estetik bir görünüm kazandırmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu Caddesi’nde trafik akış yönüne göre Manisa-Turgutlu istikametinde yolun sağ tarafının çimlendirilmesi için çalışmalar başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte, Turgutlu Caddesi’nde çimlendirme öncesi gerçekleştirilen toprak serimi ve gübreleme çalışmalarını inceledi. Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş’tan bilgiler aldı.

Mezbele görüntü ortadan kalktı
Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, mevcut alanda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Göktaş, "Turgutlu Caddesi’nin orta ve sağ tarafı çimlendirilmiş bir şekilde olmasına rağmen sol tarafında mezbelelik bir görüntü vardı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla şehrimizin girişinin daha güzel gözükmesi amacıyla Turgutlu caddesinin sol tarafını da çimlendirme çalışmasına başladık. Buradaki çöpleri ve mezbeleliği topladıktan sonra bahçe toprağımızı serdik, şimdi gübreleme faaliyetini yapıyoruz. İnşallah ekim ayının başı itibariyle çimlendirmesini de yaparak, şehrimizin girişinin daha güzel gözükmesi için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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