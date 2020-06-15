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Manisaspor 55 yaşında

MANİSA HABERLERİ  | 15.06.2020 18:41 | Son Güncelleme

Manisa’nın en önemli markalarından biri olan Manisaspor bugün 55.

Manisaspor 55 yaşında

Manisa’nın en önemli markalarından biri olan Manisaspor bugün 55. yaşını kutluyor. Kulüp Başkanı Murat Yörük yayımladığı mesajla daha büyük başarılara imza atmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Bir zamanlar Süper Ligde önemli başarılar elde eden ve yaşadığı mali sorunlar nedeniyle bugün oynadığı 3. Lig’ten Bölgesel Amatör Lig’e düşmesi kesinleşen Manisaspor 55. yaşını kutluyor.
Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, siyah-beyazlı kulübün 55. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.
Başkan Yörük mesajında, "Dünyadaki tüm Manisasporlular için en gururlu, en onurlu gündür 15 Haziran’lar... Bugün, kulübümüzün 55. kuruluş yılını kutluyoruz. Manisaspor’u 55 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. 55 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye’nin saygısını kazanmış bir çınar olan Manisasporumuz, gücünü taraftarlarımızdan akmaktadır. Yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, spor arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Manisaspor Kulübü Başkanı olarak Kulübümüzün 55. yılında dünyadaki tüm Manisasporlular’ı en içten dileklerimle kutluyor, bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Manisasporluları minnetle, şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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