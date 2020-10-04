Mansur Yavaş’tan "Atatürk’ün Ankara hemşehriliği" mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mansur Yavaş’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kültürel ve sanatsal yönleri başta olmak üzere sanayisiyle, turizmiyle, doğasıyla, kırsal kalkınmasıyla Ankara’mızı Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı mirasa yakışır, dünya başkentleriyle yarışır seviyeye çıkarmanın en büyük görevimiz ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, bu özel günde milli mücadeleyi başlatmak için Ankara’ya gelen ve bir tarih yazan, kentimizin hemşehriliğini kabul ederek bizleri onurlandıran başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.”

