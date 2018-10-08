Manuel Fernandes: Devre arasında ayrılabilirim...

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova'da Manuel Fernandes'den flaş ayrılık açıklaması geldi.
"BELKİ DE AYRILACAĞIM"
CSKA Moskova'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Fernandes, "Sezon sonuna kadar kulüple sözleşmem var. Sonra ne olur bilmiyorum. Belki de devre arasında ayrılacağım." dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE..."
Manuel Fernandes sözlerini "Ancak şu an buradayım. Her şartta takımıma ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elimden geldiğince yardım edeceğim" ifadeleriyle tamamladı. Manuel Fernandes'in menajeri Barbosa, geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklamada Lokomotiv Moskova'nın 32 yaşındaki futbolcunun maaşını %40 oranında düşürmek istediğini söylemişti
(SPORX)
Fenerbahçe taraftarı, futbolculara tepkiyi küfürlü tezahüratlarla gösterdi!
Ali Koç, kadro dışı kalan Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe hakkında konuştu
Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı
Beşiktaş istemedi, Barcelona'ya gidiyor
Galatasaray'ı şok eden karar! Gerçek ortaya çıktı...
Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor
Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi
Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı
Bayern Münih'in Cengiz Ünder'e 60 milyon euro teklif edeceği iddia edildi
Gazişehir Gaziantepspor'da Ümit Özat sesleri
Bayern Münih'te oynayan Lucie Vonkova ve Claudia van den Heiligenberg evlendi
Okuyucu Yorumları 2 yorum