YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Manyas Kalebayır mahallesinde hane bazlı karantina

Manyas Kalebayır mahallesinde hane bazlı karantina

21.02.2021 18:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manyas’ın kırsal Kalebayır Mahallesinde covid 19 vakası görülen 8 hanenin karantina altına alındığı açıklandı.Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında bugün toplanan Manyas ilçe hıfzıssıhha kurulu ilçenin Kalebayır Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Kalebayır Mahallesinde sekiz hanenin 21 Şubat- Pazar günü saat 12 ’den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındığı açıklandı.

Manyas’ın kırsal Kalebayır Mahallesinde covid 19 vakası görülen 8 hanenin karantina altına alındığı açıklandı.
Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında bugün toplanan Manyas ilçe hıfzıssıhha kurulu ilçenin Kalebayır Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Kalebayır Mahallesinde sekiz hanenin 21 Şubat- Pazar günü saat 12 ’den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındığı açıklandı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız kırsal Kalebayır Mahallesinde Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından karantina kuralları konusunda denetim ve takibinin başladığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:23
Sabah
07:46
Öğle
13:27
İkindi
16:28
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Cankorur Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Erol Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Balıkesir'de köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Ayvalık’ta “Tostçular Çarşısı” yenileniyor

Ayvalık’ta “Tostçular Çarşısı” yenileniyor

Ayvalık’ın simgelerinden palmiyeleri için ’kırmızı’ mücadele

Ayvalık’ın simgelerinden palmiyeleri için ’kırmızı’ mücadele

Beyazlar içinde Değirmen Boğazı havadan görüntülendi

Beyazlar içinde Değirmen Boğazı havadan görüntülendi

Sındırgı’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Sındırgı’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.