Manyas Kalebayır mahallesinde hane bazlı karantina

Manyas’ın kırsal Kalebayır Mahallesinde covid 19 vakası görülen 8 hanenin karantina altına alındığı açıklandı.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında bugün toplanan Manyas ilçe hıfzıssıhha kurulu ilçenin Kalebayır Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Kalebayır Mahallesinde sekiz hanenin 21 Şubat- Pazar günü saat 12 ’den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındığı açıklandı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız kırsal Kalebayır Mahallesinde Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından karantina kuralları konusunda denetim ve takibinin başladığı açıklandı.

