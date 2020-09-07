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Manyas’ta 73 traktörün fennî muayenesi yapıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Manyas Ziraat Odasının çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda organize ettiği traktör ve motosikletlerin fennî muayeneleri Ziraat Odasına ait şantiyede gerçekleştirildi.Balıkesir’den gelen mobil 2 ekip tarafından toplamda büyük çoğunluğunu traktörlerin ve 8 adet motosikletin fennî muayenelerinin yapıldığı açıklandı.

Manyas’ta 73 traktörün fennî muayenesi yapıldı

Manyas Ziraat Odasının çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda organize ettiği traktör ve motosikletlerin fennî muayeneleri Ziraat Odasına ait şantiyede gerçekleştirildi.
Balıkesir’den gelen mobil 2 ekip tarafından toplamda büyük çoğunluğunu traktörlerin ve 8 adet motosikletin fennî muayenelerinin yapıldığı açıklandı. Ayni gün içerisinde fenni muayenede eksiği olan traktör ve motosiklet sahiplerinin de bu eksikliklerini giderdikten sonra saat 16.00’dan sonra muayenelerinin tekrar yapılarak, mağdur edilmedikleri açıklandı. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda yılda 3-4 kez mobil fennî muayene ekibini Manyas’a davet ediyoruz. Genelde bir günde 64 traktörün üzerinde fenni muayene yapmıyorlar, bu defasında 2 ekip geldiği için sayı yüksek oldu. Ziraat Odası olarak her zaman çiftçimizin yanındayız" dedi.

Manyas’ta 73 traktörün fennî muayenesi yapıldı

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