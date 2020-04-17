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Manyas’ta araç çıkışları sıkılaştırıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu çevre ilçelere araç çıkışlarında kontrollerin sıklaştırılması kararı aldı.Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüsü salgın hastalığı kapsamında belirli zaman aralıklarında Manyas-Gönen ve Manyas-Bandırma-Susurluk ana yolları çift yönlü olarak zaruri olmayan seyahatlere kapatılacağı açıklandı.

Manyas’ta araç çıkışları sıkılaştırıldı

Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu çevre ilçelere araç çıkışlarında kontrollerin sıklaştırılması kararı aldı.
Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüsü salgın hastalığı kapsamında belirli zaman aralıklarında Manyas-Gönen ve Manyas-Bandırma-Susurluk ana yolları çift yönlü olarak zaruri olmayan seyahatlere kapatılacağı açıklandı. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya" Amacın korona virüs salgınına karşın önlemleri layıkıyla uygulayabilmek, güvenlik güçlerimiz belirli saatler de ilçe çıkışlarında kontrollerini sürdürerek mantıklı bir mazereti olmayan vatandaşlarımızı ikna yolu ile çıkışlarının önüne geçmektedirler. Zaruri olmadığı sürece vatandaşlarımız lütfen ilçe dışına çıkmasınlar ki önlemler konusunda ki başarımız artsın” şeklinde konuştu

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