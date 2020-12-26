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Manyas’ta Cadde ve meydanlar boşaldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.12.2020 16:03 | Son Güncelleme

Manyas’ta tüm yurtta olduğu gibi hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Manyas’ta tüm yurtta olduğu gibi hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Manyaslı vatandaşların yasaklama uydukları ve sokakların boş olduğu görüldü.
56 saat süreli sokağa çıkma kısıtlamasında Manyas’ta caddeler, meydanlar ve sokaklar kısıtlama nedeniyle boşaldı. Sadece vatandaşlar ihtiyaçlarını temin etmek için yaya olarak alışverişini yaparken, görevliler de yetkililerden aldıkları izin kapsamında görevlerinin başında bulundular. Manyas’ın en işlek yerleri olan Hükümet, Maltepe, İnönü, Milli Egemenlik ve Bandırma Caddelerinde görevliler dışında boşaldığı görüldü. Cumhuriyet meydanında ise güvercinler özgürce kanatlarını çırparak çevre de açık olan esnafların verdiği yemlerle beslendiler. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçe merkezinde üç ayrı nokta da denetim yaparken, İlçe Jandarma Komutanlığı ve bağlı Salur Jandarma Karakolu sürekli olarak sorumluluk bölgelerinde ki kırsal mahalleler de denetimlerini sürdürdüler.

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