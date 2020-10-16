YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Manyas’ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Manyas’ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir araçta yapılan aramada kavanoz içerisinde gizlenmiş kubar esrar buldu.

Manyas’ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bir araçta yapılan aramada kavanoz içerisinde gizlenmiş kubar esrar buldu. Jandarma ekipler araçta şüpheli 6 kişi gözaltına alındı
Manyas Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk sahalarında bulunan Hamamlı Mahallesinde ki devriye faaliyeti sırasında şüpheli olarak değerlendirildiği tespit edilen bir aracın etrafında yeni içilmiş kubar esrar olduğunun belirlendiği, olay yerinde bulunan şahıslara ve araca Manyas Sulh Hukuk Hakimliğinden alınan arama kararı gereğince kamyonet araçta torpido kısmında bir adet kavanoz içinde yaklaşık 150 gr. kurutulmuş esrar bulundu.
Jandarma ekipleri K. B, S. İ, O. Ö, Y. E. D, S. G ve Ü. A Cumhuriyet Savcısının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerinin jandarmada sorguları devam ediyor.

Manyas’ta jandarma 6 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
12:59
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Arı Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Palabıyık Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen “Ülkü Tepe can çekişiyor”
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen “Ülkü Tepe can çekişiyor”
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Manyas’a yeni tapu müdürü
Manyas’a yeni tapu müdürü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.