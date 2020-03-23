Manyas’ta korona virüs toplantısı

Manyas’ta korona virüs salgını ile ilgili alınacak önlem tedbirle ilgili olarak Kaymakam Kaya Başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Tancan Barçın ve ilçedeki kurum amirleri ile Muhtarlar Derneği Başkanı katıldı. Manyas’ta bugüne kadar korona virüs ile ilgili bir vaka olmadığı ancak bunun olmayacağı anlamını taşımayacağını söyleyen Kaymakam Kaya, tedbirleri en üst seviyeye çıkarmak zorunda olduklarını belirtti. 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan kişilerin kesinlikle sokağa çıkmamalarını yineleyen Kaya, kolluk kuvvetlerinin aralıklarla anons yapmalarını bunun etkili olduğunu, bunun yanı sıra vatandaşların hastaneleri zorunlu olmadıkça meşgul etmemeleri gerektiğini belirten Kaymakam Kaya, “Ülkemizde de korona virüse karşı aşırı duyarlı olmak zorundayız, bunun için ilçemiz ve kırsal mahallelerimiz de dezenfekte çalışmaları sık aralıklarla yapılıyor, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın her türlü talepleri oluşturduğumuz Vefa Sosyal destek gurupları aracılığıyla yerine getirilecektir. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için 266 818 1064 telefonun açık olduğu öğretmen evinde bir Vefa iletişim merkezi kurduk, tabi bunun yanı sıra 112, 155 ve 156 nolu telefonlara da talepte bulunabilirler. Ben yine insanlarımızın sokaklarda guruplar halinde bir arada bulunmamasını istiyorum. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza kayıtlı olan yaşlılarımızın zaten biz ihtiyaçlarını çözüyoruz. Diğer yaşlılarımızı da muhtarlarımız ve imamlarımız aracılığı ile bize bildirsinler” dedi.

