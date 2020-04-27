YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Manyas’ta Vefa grubu 700 vatandaşa hizmet verdi

Manyas’ta Vefa grubu 700 vatandaşa hizmet verdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Manyas’ta sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü, 20 yaş altı 700 vatandaşa Vefa grubu yardıma koştu.Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları zorunlu olan 65 yaş üstü, 20 yaş ve altı vatandaşlar ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Gurubu üyeleri koşuyor.

Manyas’ta sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü, 20 yaş altı 700 vatandaşa Vefa grubu yardıma koştu.
Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları zorunlu olan 65 yaş üstü, 20 yaş ve altı vatandaşlar ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalan vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Gurubu üyeleri koşuyor. Vefa iletişim hattına vatandaşlardan gelen talepler değerlendirilerek, görevli personel tarafından evlerine götürülüp, kendilerine teslim ediliyor. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Vefa Sosyal Destek İletişim hattına vatandaşlardan Nisan ayı başından beri 700 başvuru geldiğini belirterek, talepleri uygun görülen tüm vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gurubu üyelerince yerine getirildiğini açıkladı. Vatandaşların “Evde Kal “ çağrılarına ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına genelde büyük özen gösterdiğini belirtirken, kırsal mahallelerde ki gençlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek evlerinde kalan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını kendilerini ziyaret ederek yerine getirdiklerini açıklayan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, gençlere bu anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Vatandaşların kurallara bağlı kaldıklarını açıklarken, bugüne kadar Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 51 vatandaşa para cezası uygulandığını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:07
Öğle
13:11
İkindi
16:59
Akşam
20:05
Yatsı
21:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Perihan Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon

Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.