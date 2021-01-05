YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Manzarayı bıraktılar çöp topladılar

Manzarayı bıraktılar çöp topladılar

NİĞDE HABERLERİ  | 05.01.2021 10:04 | Son Güncelleme

Niğde’de Yeşilburç Vadisi yürüyüş yolunda yürüyüş yapan bir grup gördüğü manzara sonrası yürüyüşü bırakıp temizlik yaptı.Niğde’nin son dönemlerde doğasıyla yürüyüş yapanların gözdesi olan Yeşilburç Vadisi yürüyüş yolunda kirlilik artıyor.

Niğde’de Yeşilburç Vadisi yürüyüş yolunda yürüyüş yapan bir grup gördüğü manzara sonrası yürüyüşü bırakıp temizlik yaptı.
Niğde’nin son dönemlerde doğasıyla yürüyüş yapanların gözdesi olan Yeşilburç Vadisi yürüyüş yolunda kirlilik artıyor. Yürüyüş yapanlar yiyecek ve içeceklerini çöp kovaları olmasına rağmen yerlere atarak doğayı kirletiyor. Temizlik yapan grup, “Bölgede çöp kovası olmasına rağmen yemek yiyip çöplerini, içerecek şişelerini yeşil alana atanların geride bırakmaları çok kötü bir durum. Lütfen çöplerimizi çöp kovalarına atalım” uyarısında bulundu.
Yürüyüş grubu eldiven giyerek bölgede temizlik yaparak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı
1/

Niğde Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
12:52
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:04

Niğde Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Özarısoy Eczanesi
Bor
Uygun Eczanesi
Camardi
Çıftlık Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.