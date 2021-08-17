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Marcao kaç maç ceza alacak?

17.08.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Giresunspor'u 2-0 yendiği maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'yu kaç maç men cezası bekliyor?

Marcao kaç maç ceza alacak?

Daha önce Halil Dervişoğlu ile kavga eden Marcao, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı ardından yumrukladı. Brezilyalı, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

5-10 MAÇ ARASI CEZA ALABİLİR

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Marcao
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