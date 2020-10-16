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Mardin Büyükşehir Belediyesi görme engellileri yalnız bırakmadı

MARDİN HABERLERİ  | 16.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla görme engelli bireyleri ziyaret etti.Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla şehirdeki görme engelli vatandaşlar ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla görme engelli bireyleri ziyaret etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla şehirdeki görme engelli vatandaşlar ziyaret etti. Ekipler görme engellileri dinleyerek dilek, temenni ve isteklerini not aldı.
Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı sosyal hizmet uzmanı Mehmet Yıldız, beyaz bastonun görme engelli vatandaşlar için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi. Yıldız, "Beyaz baston, görme engelli bireyler için günlük hayatta destekleyici ve yardımcı bir araç olduğu gibi sosyal hayatta yaşamı daha özgür kılan, güvenli hissettiren ve daha aktif rol almayı sağlayan hayati bir araç. Görme engelliler bu kadar önemli olan beyaz baston dünyada her yıl 15 Ekim günü Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü olarak idrak edilmektedir" dedi.
Görme engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek morallerini yüksek tutmak istediklerini aktaran Yıldız, "Bu kapsamda görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları ve karşılaştıkları engellere dikkat çekmek, yalnız olmadıklarını hissettirtmek ve engelli bireylerin günlük yaşamında etkin rol oynayan beyaz bastona ilişkin farkındalık oluşturmak için görme engelli bireyler ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim ettik" diye konuştu.

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Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Özüçalışır Eczanesi
Derik
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Kiziltepe
Bahadır Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Midyat Eczanesi
Midyat
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