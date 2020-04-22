Mardin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal inceleme sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, şehir genelinde sosyal inceleme sonucu daha önce tespit etmiş olduğu ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler şuana kadar yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtırken Ramazan ayı boyunca 15 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması hedefleniyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını ve Ramazan ayı boyunca da olmaya devam edeceklerini söyledi. Korona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Vali Yaman, “Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız, sosyal incelemeler neticesinde belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere daha önce de gıda kolisi dağıtımlarımız devam ediyordu. Ramazan ayı dolayısıyla bu gıdaları hızlandırdık. Ekiplerimiz, Ramazan öncesi bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Dağıtımlar Ramazan ayı boyunca devam edecek. Bir ve beraber olduğumuz sürece bu süreci daha kolay ve sıkıntısız atlatırız. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle tüm Mardinli hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.

