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Mardin Büyükşehir Belediyesi karlı havada sokak hayvanlarını unutmadı

MARDİN HABERLERİ  | 14.02.2020 12:46 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kar ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tarafından, kar ve soğuk hava nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların aç kalmamaları için genel yemleme yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kar ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tarafından, kar ve soğuk hava nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların aç kalmamaları için genel yemleme yapıldı. AVM arkası, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, TEDAŞ arkası, Ravza Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı gibi sokak hayvanlarının kolaylık ulaşabileceği mekanlara yem bırakıldı.
Kışın zor şartlarında sokak hayvanlarına sahip çıkılması çağrısında bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi olarak üstümüze düşen görevi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sokakta yaşayan engelli, kaza geçirmiş, hastalıklı ve tedaviye ihtiyacı olan veya yavru gibi sokak hayvanlarını alarak merkezimizde gerekli tedavilerini yapıyoruz. Tedavileri yapılıp iyileşen hayvanların gerekli aşıları da yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakıyoruz. Kışın zor şartları altında yaşayan sokak hayvanlarının aç kalmaması için Rehabilitasyon Merkezi olarak yaşam alanlarına genel yemleme yaptık. Emanetimiz altında olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlar olarak da bize düşen görevler vardır. Yemeklerimizden arta kalanları sokak hayvanları ile paylaşabiliriz. Unutulmamalıdır ki bir köpek 17 saat, kedi 6 saat aç kalmak sureti ile donarak hayatını kaybediyor" dedi.

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Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Ömerli Eczanesi
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Nusaybin
Midyat Eczanesi
Midyat
Seyhan Eczanesi
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