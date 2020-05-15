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Mardin Büyükşehir Belediyesinden korona virüs seferberliği

MARDİN HABERLERİ  | 15.05.2020 16:53 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, valilik Koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları işbirliği ile ihtiyacı olan kurumların ve vatandaşların yanında olmaya devam ederek bu süreçte on binlerce Mardinliye ulaştı.Mardin Büyükşehir Belediyesi, korana virüs ile mücadele kapsamında Mardin Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları işbirliğinde şuana kadara on binlerce vatandaşa gıda kolisi, temizlik malzemesi, eldiven, maske, dezenfekte malzemesi, koruyucu tulum, ayakkabı, kıyafet yardımında bulunarak ihtiyaçlarını karşıladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, valilik Koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları işbirliği ile ihtiyacı olan kurumların ve vatandaşların yanında olmaya devam ederek bu süreçte on binlerce Mardinliye ulaştı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, korana virüs ile mücadele kapsamında Mardin Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları işbirliğinde şuana kadara on binlerce vatandaşa gıda kolisi, temizlik malzemesi, eldiven, maske, dezenfekte malzemesi, koruyucu tulum, ayakkabı, kıyafet yardımında bulunarak ihtiyaçlarını karşıladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında şuana kadar 1 milyon koruyucu maske, 110 bin eldiven, 24 bin gıda kolisi, 8 bin sıcak yemek, 3 bin adet 100 liralık alışveriş kartı, 8 bin temizlik ve hijyen ürünü, 37 bin katı el sabunu, 24 bin el temizleme jeli, 25 bin litre çamaşır suyu, 4 bin koruyucu tulum, 9 bin el temizleme dezenfekte spreyi, 320 çölyak hastaları için gıda paketi, 100 çocuğa doğum günü sürprizi, 30 bin adet kitap seti, 34 bin bot ayakkabı ve kıyafet, 20 tablet ve 8 bin oyuncak dağıtımında bulundu. Maske sabun dezenfektan evde temizlik ve hijyen malzemeleri ıslak mendil kolonya ve eldiven yardımları devam ettiği kaydedildi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor süreçte devletin diğer kurumları gibi vatandaşları yalnız bırakmayarak yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi. Vali Yaman, "Valilik koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi bu süreçte sosyal belediyecilik anlamında güzel örnekler gösterdi. Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan ekiplerimiz gelen her talebi karşılamaya çalıştı. Şuana kadar on binlerce vatandaşa temizlik, hijyen, dezenfekte malzemesi ile eldiven, maske ve koruyucu tulumu ücretsiz bir şekilde dağıttık. Yine ihtiyaç sahiplerini unutmayarak gıda kolisi, ayakkabı, kıyafet yardımında bulunduk. Çocuklarımıza sürpriz doğum günü düzenledik onlara 30 bin kitap seti, tablet ve oyuncak hediye ettik. İlk günden beri Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararlar, Bilim Kurulunun almış olduğu önerilere tüm ülkede olduğu gibi Mardin’de vatandaşlarımız uyuyor. Bu durumu hep birlikte aşıyoruz inşallah. İnanıyorum ki ülke olarak da başaracağız. Mardin olarak hep birlikte kurallara uyarak başaracağız" dedi.

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Midyat
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