Ava Yaman’ın iftar yemeğindeki tarzı sosya medyayı ikiye böldü!

TRT'nin dikkat çeken dizilerinden Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi canlandıran Ava Yaman oldukça popüler. Diziden sonra takipçi sayısı bir anda katlanan Ava Yaman doğal halleriyle dikkat çekiyor.

Ava Yaman son olarak Bilal Erdoğan tarafından düzenlenen iftar davetinde yer aldı.

Ava Yaman'ın doğal görünümü ve tarzı sosyal medyada konuşuldu. Sevda Türküsev bu sefer de genç oyuncuyu hedefine aldı ve "Kıyafetini geçtim ama bir para lastiği bulup o saçını arkadan at kuyruk yapsa en azından böyle savruk ve dağınık gözükmezdi. Biraz saygı, hiç yakıştıramadım" eleştirisinde bulundu.

Benzer eleştiriler X'te peş peşe geldi. Ava Yaman'ın dağınık saçları ve kıyafeti eleştirilirken genç oyuncuya destek de vardı.

"HABERİM YOKTU"

Ava Yaman'ın setten çıkarak apar topar iftara geldiği yorumları yapılırken doğal halinde bir sorun olmadığı da söylendi. Ava Yaman da ayrıca iftara daveti girişinde muhabirlere "Haberim yoktu" ifadelerini kullandı.

Ava Yaman fanları ayrıca Sevda Türküsev'e eleştirel pek çok yorum yaptı.