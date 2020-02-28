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Mardin Halep sabununa yoğun ilgi

MARDİN HABERLERİ  | 28.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

Mardinli vatandaşlar yarım asırdan fazladır üretilen Halep sabununa, hastalıkları iyileştirici özelliklerinden dolayı yoğun ilgi gösteriyor.Ürettiği doğal sabunlarla dünyanın birçok ülkesinden sipariş alan Aselcioğlu sabunculuk sahibi Şehmus Özdener, 64 yıldır aralıksız olarak ürettikleri Mardin Halep sabununun birçok özelliğinin bulunduğunu belirterek, kepeğe karşı, saç yağlanmasına, cilde, alerji ve gribal enfekyonlarda oluşan virüslerin temizlenmesine çok büyük faydası bulunduğunu söyledi.

Mardinli vatandaşlar yarım asırdan fazladır üretilen Halep sabununa, hastalıkları iyileştirici özelliklerinden dolayı yoğun ilgi gösteriyor.
Ürettiği doğal sabunlarla dünyanın birçok ülkesinden sipariş alan Aselcioğlu sabunculuk sahibi Şehmus Özdener, 64 yıldır aralıksız olarak ürettikleri Mardin Halep sabununun birçok özelliğinin bulunduğunu belirterek, kepeğe karşı, saç yağlanmasına, cilde, alerji ve gribal enfekyonlarda oluşan virüslerin temizlenmesine çok büyük faydası bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 50 çeşit doğal sabun ürettiğini ifade eden Özdener, “Migrenden, sinüzite, egzemadan, saç dökülmesine kadar birçok hastalığa iyi gelen sabunlar üretiyoruz. Geçmişi 3 bin yıl önceye dayanan Halep sabunu aynı yöntemle üretmeye devam ediyoruz. İçeriği yüzde 50 Derik zeytinyağı, yüzde 33 defne yağı ve yüzde 17 sodyum hidrat kullanıyoruz. Ayrıca meşe külü kullanıyoruz. Meşe külü 40 gün suda bekletiyoruz. Dedelerimizin ninelerimizin zamanında sabun olmadığı zaman meşe külü ile çamaşırlarını yıkadıklarını biliyoruz. Hiçbir kimyasal madde kullanmıyoruz. 1956’dan beri Aselcioğlu olarak Halep sabunu üretiyoruz” dedi.

Arap ülkeleri Suriye yerine Mardin’den Halep sabunu alıyor
Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı bu ülkede sabun üretiminin tamamen durduğunu anlatan Özdener, “Arap ülkelerinin yoğun olarak Halep sabunu kullanıyor. Suriye’de üretim durduğu için Arap ülkeleri Mardin’e yöneldi. Özellikle Irak, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkeler bizden Halep sabunu sipariş veriyor. Bizde bu taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Orijinal Mardin Halep sabunu Ortadoğu ülkelerinde tercih edilmeye başladı” diye konuştu.

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