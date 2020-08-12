Mardin Valisi Demirtaş, koronavirüs denetimlerine katıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen denetimlere katıldı.

Mardin’de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ile lokanta, kafeterya, pastane gibi iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın hayati önemi konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunarak, rehberlik edici bilgilendirmeler yapıldı. Vali Mahmut Demirtaş, zabıta, polis, jandarma ve ilgili kurumların personeli tarafından oluşturulan ekiplerin gerçekleştirdiği koronavirüs denetimlerine katıldı. Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması hususunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde Vali Mahmut Demirtaş’a; Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Kandemir, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, kamu kurum ve kuruluşların ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri eşlik etti.

