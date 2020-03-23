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Mardin ve Siirt'te koronavirüs salgınına karşı camilerden dua edildi

MARDİN HABERLERİ  | 23.03.2020 21:58 | Son Güncelleme

Mardin ve Siirt'te koronavirüs salgınına karşı camilerden dua edildi

MARDİN (AA) - Mardin ve Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine camilerde yatsı ezanından sonra minarelerden salgına karşı dua edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde okunan yatsı ezanı sonrası din görevlileri dua etti, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Midyat ilçesinde de yatsı ezanının ardından hastalar ve sağlık çalışanları için Arapça ve Türkçe dualar edildi.

- Siirt

Siirt'te de salgınının bir an önce son bulması için tüm camilerden yatsı ezanından sonra dua edildi.

Tarihi Ulu Caminin hoparlöründen, "Değerli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun." anonsu yapıldı.

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Cami mardin Nusaybin siirt

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