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Mardin’de 15 Temmuz anma etkinliği

MARDİN HABERLERİ  | 15.07.2020 23:09 | Son Güncelleme

Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı altında tek yürek oldu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, ilahi grubunun ilahi seslendirmesi,şiirlerin okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişinin video konferansla gösterilmesiyle devam etti.

Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda düzenlenen etkinlikte dev Türk bayrağı altında tek yürek oldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, ilahi grubunun ilahi seslendirmesi,şiirlerin okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa seslenişinin video konferansla gösterilmesiyle devam etti. Meydanda bulunan vatandaşlar dev Türk bayrağını tekbir ve sloganlarla dalgalandırdı. Daha sonra protokol üyeleri 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hazırlanan resim sergisini inceledi. Etkinlik, lise öğrencisinin İstiklal Marşı’nı seslendirmesi ve ilahilerin söylenmesiyle son buldu.

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