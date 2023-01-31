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Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı

31.01.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar tır şoförleri Umut G. ile Yunus Ş. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada kazada yaralananlar ve yakınları da hazır bulundu.

Sanık Umut G. savunmasında, 3 yıldır şoförlük yaptığını ve ilçedeki yolu ilk kez kullandığı için acemi olduğunu ileri sürdü.

Araçta 27 ton gübre olduğunu belirten Umut G, "Yokuş aşağı inerken fren tutmamaya başladı. Dubalara çarpa çarpa ilerledim. Korna çalışmıyordu. Kazadır, herkesin başına gelebilir." dedi.

Sanık Yunus Ş. ise "Çok üzgünüm keşke böyle bir şey olmasıydı. Elimden bir şey gelmiyor. Frene basa basa vitesi düşürmeye çalıştım. Ancak fren tutmuyordu. İlk kazadan haberim yoktu." ifadelerini kullandı.

Kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme, müştekilerin davaya müdahil olma talebinin kabulüne, 10 Mart'ta kazanın meydana geldiği yerde keşif yapılmasına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, tutuklu tır şoförleri Umut G, Yunus Ş. ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 47 kişi yaralanmıştı.

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