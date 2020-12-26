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Mardin’de 240’a yakın yapı için yıkım kararı

MARDİN HABERLERİ  | 26.12.2020 17:15 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentin görüntüsüne uygun olmayan ve tarihi dokuların siluetini bozan yapıları yerinde inceledi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentin görüntüsüne uygun olmayan ve tarihi dokuların siluetini bozan yapıları yerinde inceledi. Kentte 240’a yakın yapının yıkılacağı öğrenildi.
Mardin’de tarihi yapılarının her açıdan daha iyi gözükmesini ve kentin tüm inceliklerini ortaya çıkarmak amacıyla tespit edilen 240’a yakın yapının yıkımı kapsamında Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yerinde incelemede bulundu. Tarihi dokuların siluetini bozan görüntülerin ortadan kaldırılması için yoğun çaba harcandıklarını belirten Vali Demirtaş, ’’Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bize bir ödenek gönderdi. O ödenek ile birlikte bugüne kadar tespit etmiş olduğumuz 240’a yakın yapının yıkımı ile ilgili bir çalışma başlattık. Bu yapıların sahibi vatandaşlarımız da bizlere yardımcı oluyor. Tüm ilgili kurumlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte el birliği ile şehrimizi çok daha iyi bir görüntüye kavuşturmak için çalışıyoruz. İlimizin tarihi yapılarının her açıdan daha iyi gözükmesini ve Kentimizin tüm inceliklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin en önemli turizm şehirlerinden birisi olan Mardin’imizi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini cezbedecek ve turizm potansiyelini her geçen gün katlayan bir şehir statüsüne getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mardin’imize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.
Vali Demirtaş’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Yenigün, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut, KUDEP Müdürü Servet Abdan ve ilgili yetkililer eşlik etti.

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