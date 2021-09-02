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Mardin'de 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

02.09.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kızıltepe Kaymakamlığının yapılan açıklamada, Ziyaret, Günlüce ve Erikli mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bunun yanı sıra ilçemiz Cumhuriyet Meydanında yoğunluğu azaltmak, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 22.00-05.00 saatleri arasında 10 gün karantina uygulaması yapılacak." denildi.

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