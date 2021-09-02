Mardin'de 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

MARDİN (AA) - Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kızıltepe Kaymakamlığının yapılan açıklamada, Ziyaret, Günlüce ve Erikli mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bunun yanı sıra ilçemiz Cumhuriyet Meydanında yoğunluğu azaltmak, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla 22.00-05.00 saatleri arasında 10 gün karantina uygulaması yapılacak." denildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz