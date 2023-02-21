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Mardin’de aşiret düğünü deprem nedeniyle eğlencesiz yapıldı

21.02.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Derik ilçesinde hayatlarını birleştiren Ferhat Tayan ve Hatice Canbeyli Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle düğünlerini eğlencesiz bir şekilde yaptı.

Düğün okunan mevlit ve duanın ardından son buldu.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta saat 04.17’de ve ardından 13.24’te meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki farklı deprem meydana geldi. İlk deprem yerin 8,6 kilometre ikinci deprem ise 7 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. Deprem nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti.

Asrın felaketi nedeniyle Mardin’in Derik ilçesinde Bireşi Aşireti ve Kejan Aşiretinin düğünleri de deprem nedeniyle eğlencesiz bir şekilde yapıldı. Kovanlı Kırsal Mahallesinde yaşayan 22 yaşındaki Ferhat Tayan hayatını 22 yaşındaki Hatice Cenbeyli ile birleştirdi. Daha önce ayarladıkları düğün salonunu rezervasyonlarını iptal eden çift düğünlerini köyde eğlencesiz bir şekilde yaptı. Gelen davetlilere mevlit okutuldu.

Çifte evlilik cüzdanlarını Daşi Aşiretine mensup işadamı Süleyman Çelik verdi. Çelik çifte bir ömür mutluluklar diledi.

İnsanlarının acısının olduğu yerde eğlence olmayacağını belirten damadın dedesi Mehmet Tayan, "Torunum Ferhat’ın düğünüydü depremden dolayı eğlencesiz sade bir tören yaptık. 15 gün önce düğünümüzü yapacaktık ama erteledik. Ertelemeden sonra bugün mevlit okuduk ve şenliksiz yaptık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Türkiye’mizin başı sağ olsun. İçimiz kan ağlıyor. Bizde Hatay’da yakınlarımızdan 4 kişiyi kaybettik." dedi.

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