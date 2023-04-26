YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk öldü

Mardin'de babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk öldü

26.04.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kırsal Gökçe Mahallesi'nde oturan M.Ç. evinin önüne park etmeye çalıştığı kamyonetle geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki kızı Z.Ç'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan babanın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralıMardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybettiDenizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Mardin çocuk kamyonet

Mardin Namaz Vakitleri 26 Nisan Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:22
Öğle
12:20
İkindi
16:04
Akşam
19:08
Yatsı
20:31

Mardin Nöbetçi Eczaneler26 Nisan Çarşamba

Atakan eczanesi
Dargecit
Ömerli eczanesi
Omerli
Emin eczanesi
Kiziltepe
Tutal eczanesi
Kiziltepe
Söylemez eczanesi
Derik
Kaya eczanesi
Midyat
Seyhan eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.