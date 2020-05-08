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Mardin’de berber ve güzellik salonlarına yüz koruyucu siper dağıtıldı

MARDİN HABERLERİ  | 08.05.2020 09:55 | Son Güncelleme

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Artuklu, Kızıltepe ve Midyat Bilim Sanat merkezlerinde üretilen yüz koruyucu siperleri, yakında açılacak olan berber ve güzellik salonlarına dağıtılmak üzere Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan’a teslim etti.Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerindeki Bilim ve Sanat merkezlerine görevli yöneticiler ile öğretmenler tarafından üretilen yüz koruyucu siperler, korona virüs salgınından dolayı uzun süredir kapalı olan ve 11 Mayısta yeniden faaliyete girecek olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının işletmeci ve çalışanlarına dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer tarafından Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan’a teslim edildi.İl Milli Eğitim Müdürü Sümer, yüz korucu siperlerin üretildikçe, kentte ihtiyaç duyan kamu kurumları ve esnafa dağıtılacağını söyledi.Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer’e teşekkür ederek teslim alınan siper maskelerin Mardin’deki berberler, kuaförler ve güzellik salonlarına dağıtılacağını söyledi.

Mardin’de berber ve güzellik salonlarına yüz koruyucu siper dağıtıldı

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Artuklu, Kızıltepe ve Midyat Bilim Sanat merkezlerinde üretilen yüz koruyucu siperleri, yakında açılacak olan berber ve güzellik salonlarına dağıtılmak üzere Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan’a teslim etti.
Artuklu, Kızıltepe ve Midyat ilçelerindeki Bilim ve Sanat merkezlerine görevli yöneticiler ile öğretmenler tarafından üretilen yüz koruyucu siperler, korona virüs salgınından dolayı uzun süredir kapalı olan ve 11 Mayısta yeniden faaliyete girecek olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının işletmeci ve çalışanlarına dağıtılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer tarafından Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan’a teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Sümer, yüz korucu siperlerin üretildikçe, kentte ihtiyaç duyan kamu kurumları ve esnafa dağıtılacağını söyledi.
Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Porduğan, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer’e teşekkür ederek teslim alınan siper maskelerin Mardin’deki berberler, kuaförler ve güzellik salonlarına dağıtılacağını söyledi.

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Yesilli
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Savur
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Midyat
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Özlem Eczanesi
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