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Mardin'de bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti

01.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir genç yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde Peygamber Camisi önünde amca çocukları olan Husame Hüseyin El Aziz (23) ile H.A.E.A. (15) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Husame Hüseyin El Aziz , olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan ev aramasında suçta kullanılan bıçak ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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