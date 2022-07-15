Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ramazan T. idaresindeki 52 HE 229 plakalı hafif ticari araç, Kocatepe Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.



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