Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CJB 82 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin-Kızıltepe kara yolu Yukarıhatunlu Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.



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