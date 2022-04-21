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Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

21.04.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çıplaktepe Mahallesi'nde T.C. (38) yönetimindeki 34 DD 364 plakalı hafif ticari araç, D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Tesnim Alo'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü jandarma ekibince gözaltına alındı.

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trafik kazası Mardin

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Mardin Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Perşembe

Tuba Eczanesi
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Özlem Eczanesi
Kiziltepe
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