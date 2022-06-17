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Mardin'de iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

17.06.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükboğaziye Mahallesi'nde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Mardin

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