Mardin’de ilk defa laparoskopik yöntemle kalın bağırsak ameliyatı gerçekleştirildi

Mardin Devlet Hastanesinde ilk defa laparoskopik yöntemle kalın bağırsak kanseri ameliyatı yapıldı. Hasta, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri ile Mardin Devlet Hastanesine gelen 70 yaşındaki Şeyhmus Akçay’a kalın bağırsak kanseri tanısı koyuldu. Hasta, iltihaplı bağırsak hastalığı ve tümör tespit edilmesi üzerine cerrahi onkoloji doktoru Op. Dr. Şevki Pedük tarafından gerekli tüm tetkikleri yapılıp ameliyata alındı. Ameliyatta kanserli kalın bağırsak dokusunun tamamı çıkarıldı ve hasta sağlığına kavuştu. Ameliyatla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Şevki Pedük , Mardin’de ilk defa laparoskopik yöntemle kalın bağırsak kanseri ameliyatı gerçekleştirdiklerini ve ameliyatın başarılı geçmiş olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Op. Dr. Pedük, “Biz burada mide yemek borusu, kolon yani kalın bağırsak kanseri hastalarını tedavi ediyoruz. Hastamız Şeyhmus Bey yaklaşık 10 gün kadar önce karın ağrısı şikayetleri ile tarafımıza başvurdu. Hastayı yatırdık. Gerekli tetkik ve teşhisleri yaptık. Hastamızı değerlendirdik. Hastamızın kalın bağırsağında kötü huylu bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine ameliyatını yapmadan önce kolonoskopi işlemi gerçekleştirdik. Gastroenteroloji uzmanlarımızdan Kadri hocamız hastaya kolonoskopi yaptı. Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı Op. Dr. Merih Yılmaz ile beraber hastanın ameliyatını kapalı bir yöntem ile gerçekleştirmiş olduk. Kapalı kolon kanseri ameliyatları daha büyük merkezlerde yapılmaktadır. Hastanemizde daha çok açık cerrahi ameliyatlar yapılıyordu. Fakat bu hastamızda kapalı yöntemle ameliyat yapmış olduk. Hastamızı bugün hayırlısı ile taburcu edeceğiz. Mardin Devlet Hastanesinde kapalı kalınbağırsak ilk defa yapılmaktadır. Hastamızı başarı ile ameliyat etmiş olduğumuz için çok mutluyuz. Dün bir hastamıza daha aynı ameliyatı başarı ile gerçekleştirdik. Bundan sonra uygun hastalarda aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğiz” dedi.