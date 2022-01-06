Mardin'de izinli çıktığı cezaevine dönmeyen firari hükümlü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde izinli çıktığı cezaevine dönmeyen Suriye uyruklu firari hükümlü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'daki cezaevinden 20-30 Aralık 2021 tarihlerinde izinli çıkan Suriyeli Mehmet Hasan (29), Nusaybin ilçesine geldi.

Cezaevine 30 Aralık'ta dönmeyen Hasan, dün gece Selahattin Eyyübi Mahallesi Soran Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Hasan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.



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