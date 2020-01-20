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  4. Mardin’de kan davası barışla sonuçlandı

Mardin’de kan davası barışla sonuçlandı

MARDİN HABERLERİ  | 20.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Mardin’nin Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde Kaya ailesi fertleri arasında yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan kan davası kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde yaklaşık 1,5 yıl önce meydana gelen kazada Nurullah Kaya hayatını kaybetmişti.

Mardin’nin Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde Kaya ailesi fertleri arasında yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan kan davası kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.
Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde yaklaşık 1,5 yıl önce meydana gelen kazada Nurullah Kaya hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Kaya aileleri arasında husumet başladı. 1,5 yıl süren kan davasının barışla sonuçlanması için Metina aşireti mensupları, Metina Derneği üyeleri ve kanaat önderleri taraflarla görüşüp kan davasının barışla sonuçlanması için girişimlerde bulundu. Tarafların sağduyulu yaklaşmalarıyla kan davası barışla sonuçlandı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunması, barış mesajının verilmesi ve barış yemeğinin verilmesiyle tören sona erdi.

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Artuklu
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Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Cihan Eczanesi
Nusaybin
Hülyam Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
Mazidagi
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