Mardin'de kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin

MARDİN (AA) - Mardin'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli olacak.
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."ifadesini kullandı.
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