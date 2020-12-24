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Mardin'de kumar oynatılan dairede yakalanan 14 kişiye 20 bin 975 lira ceza

MARDİN HABERLERİ  | 24.12.2020 13:22 | Son Güncelleme

Mardin'de kumar oynatılan dairede yakalanan 14 kişiye 20 bin 975 lira ceza

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kumar oynatılan dairede yakalanan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 20 bin 975 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeni Mahalle'de bir dairede kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, daire sahibi ve kumar oynayan 5 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, bu kişilere ve dairede bulunan 8 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 20 bin 975 lira ceza uygulandı.

Kumar oynatıldığı tespit edilen adres, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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