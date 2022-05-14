Mardin'de motosikletin bisiklete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Şehmus İ. (24) yönetimindeki plakasız motosiklet, Nevruz Bulvarı Kadem Kavşağı istikametinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulsamet Öget'e (13) çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Öget yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Öget, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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