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Mardin'de motosikletin bisiklete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı

14.05.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Şehmus İ. (24) yönetimindeki plakasız motosiklet, Nevruz Bulvarı Kadem Kavşağı istikametinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulsamet Öget'e (13) çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Öget yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Öget, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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