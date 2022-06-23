Mardin'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziver Kart (54) idaresindeki plakalısı öğrenilemeyen motosiklet, Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Seve ve kızı Naime Kart yaralandı.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken Ziver Kart, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.



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