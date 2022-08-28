Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobil, D-400 kara yolunun kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz