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Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

28.08.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobil, D-400 kara yolunun kırsal Durakbaşı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, otomobildeki Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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