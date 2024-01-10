YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de özel güvenlik görevlisi ölü bulundu

Mardin’de özel güvenlik görevlisi ölü bulundu

10.01.2024 10:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde enerji şirketine ait bir trafo merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu.

Mardin’de özel güvenlik görevlisi ölü bulundu

Olay, dün Kızıltepe ile Artuklu ilçeleri arasındaki Karayolu üzerinde bulunan enerji şirketine ait Trafo Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mesaiye başlamak üzere trafo merkezine giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü’nün (47) yerde hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerin kontrolünde, Öncü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Öncü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ön otopsiye göre Öncü’nün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da havayolunu bir yılda 731 bin 553 yolcu tercih ettiMalatya’da havayolunu bir yılda 731 bin 553 yolcu tercih etti
Çankırı itfaiyesi 1 yılda 188 yangına müdahale ettiÇankırı itfaiyesi 1 yılda 188 yangına müdahale etti
Çankırı’da 875 araç sürücüsüne 2 milyon 164 bin 55 TL cezaÇankırı’da 875 araç sürücüsüne 2 milyon 164 bin 55 TL ceza
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:29
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Mardin Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Emel eczanesi
Kiziltepe
Mazidagi eczanesi
Mazidagi
Atakan eczanesi
Dargecit
Gözü eczanesi
Artuklu
Ömerli eczanesi
Omerli
Demir eczanesi
Nusaybin
Serhat eczanesi
Derik
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.