Mardin’de özel güvenlik görevlisi ölü bulundu

Olay, dün Kızıltepe ile Artuklu ilçeleri arasındaki Karayolu üzerinde bulunan enerji şirketine ait Trafo Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mesaiye başlamak üzere trafo merkezine giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü’nün (47) yerde hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerin kontrolünde, Öncü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Öncü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ön otopsiye göre Öncü’nün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

