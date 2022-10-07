YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneği ve malzemeler ele geçirildi

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneği ve malzemeler ele geçirildi

07.10.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneği ve malzemeler ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzeneği ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda teröristlere ait malzemelerin bulunduğu 3 nokta tespit edildi.

Belirlenen noktalarda yapılan aramada saat irtibatlı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 85 fişek ve 5 telsiz ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalbinde delik olduğunu 58 yaşında öğrenen kadın operasyonla sağlığına kavuştuKalbinde delik olduğunu 58 yaşında öğrenen kadın operasyonla sağlığına kavuştu
Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındıYeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleri açılış programına katılacak olması Alevi temsilcilerini mutlu ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevleri açılış programına katılacak olması Alevi temsilcilerini mutlu etti
Anahtar Kelimeler:
pkk Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:10
Öğle
12:10
İkindi
15:25
Akşam
18:00
Yatsı
19:14

Mardin Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Cuma

Temo Eczanesi
Artuklu
Zana Eczanesi
Kiziltepe
Kurtay Eczanesi
Kiziltepe
Mevlana Eczanesi
Midyat
Dilmen Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Yavuz Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Herkesin bilmek isteyeceği penis büyütme tekniği

Herkesin bilmek isteyeceği penis büyütme tekniği

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.