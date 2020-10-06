YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

MARDİN HABERLERİ  | 06.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sözde "Ömeryan" kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyon gerçekleştirdi.

Mardin'de 1 Eylül'de başlatılan "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" kapsamında yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu'nda belirlenen sığınakta bomba arama köpeği Duman ile arama yapıldı.

Sığınakta, 70 kilogram amonyum nitrat ve mazot ile doldurulmuş, fünye ile bağlanmış 12 ve 6 kilogramlık 2 tüp, 50 metre kablo ve 5 kilogram çivi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından imha edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Mardin Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:10
Öğle
12:10
İkindi
15:26
Akşam
18:00
Yatsı
19:15

Mardin Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Uğur Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Rozerin Eczanesi
Derik
Emel Eczanesi
Kiziltepe
Roni Eczanesi
Kiziltepe
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Bayram Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş, Ortaköy mahallesi sorunu için çalışma başlattı
MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş, Ortaköy mahallesi sorunu için çalışma başlattı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dünyanın En Uzun Boylu Adamı Hollywood Yolunda
Dünyanın En Uzun Boylu Adamı Hollywood Yolunda
Midyatlı Kuyumcu Otomobilinde Başından Vurulmuş Bulundu
Midyatlı Kuyumcu Otomobilinde Başından Vurulmuş Bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.