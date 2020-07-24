"Mardin'de sebze yetişmez" algısını kırarak atıl arazide 1500 ton domates, biber yetiştirdi

Nusaybin yolundaki 200 dönüm alanın 80 dönümünde hasada başladıklarını hatırlatan Abak, "Bölgemizde sebze üretimi yaygın değil. Şu anda 1500 tonun üzerinde sebze hasadı bekliyoruz. 17 çeşit biber, birkaç çeşit domates ve patlıcan ektik. İyi uyum sağlamış durumda. Suyun, toprağın kalitesi çok iyi. Bu nedenle ürettiğimiz sebzenin de tadı ve kalitesi çok iyi." dedi.

- "Çok iyi kalite ve verim aldık"

Tarımsal üretimde 25 kişiyi de istihdam eden Abak bu yıl 1500 ton rekolte bekliyor.

Abak, iyi verim alınca bu kez Ortaköy Mahallesi'nde büyük bölümü taşlı, çakıllı 200 dönüm alanda üretime devam etti.

Bursa'da edindiği tecrübelerini memleketinde uygulamaya başladığını anlatan Abak, "Mardin'de biber, domates patlıcan yetiştirmek zor" tezini çürüttüklerini dile getirdi.

Çok iyi kalite ve verim aldıklarının altını çizen Abak, "Çiftçilerimiz ziyaret ediyor, yerinde görüyor, kendileri de sebze üretimi yapmak istiyor. Desteklediğimiz çiftçiler de var." ifadelerini kullandı.

Abak, üretim yaptığı arazinin taşlı ve çakıllı olduğuna işaret ederek, bazı yerlerinde buğday bazı yerlerinde mısır ekildiğini ancak bu tür yerlerde sebzecilik yapılmasını önerdiklerini aktardı.

Yüksek, çakıllı ve taşlı alanlarda sebzeciliğin yapılabildiğini dile getiren Abak, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sunmayı arzu ettiğini bildirdi.

Abak, sebze üretiminde insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Çapa, fide dikimi, gübreleme ve hasadı köylümüz ile yaptık. Yetmediğinde çevreden de destek alıyoruz. İstihdam sağladığımız kişilere eğitim de verdik. 7 ay boyunca günde ortalama 25 kişi istihdam ediliyor. Hasada girdiğimizde ise bu sayı 50-60'a çıkıyor." diye konuştu.